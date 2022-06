“La dolce vita” è già una hit dell’estate: è ancora il brano più acquistato

Sul podio dei singoli più acquistati, seguono “Shakerando” di Rhove, che in 7 giorni passa dal terzo al secondo gradino, e “I love you baby” di Jovanotti, anche lui in salita di un posto. Prima di dare il via a luglio alla seconda edizione del Jova Bach Party, ancora con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, Lorenzo si è concesso qualche giorno di relax a Siviglia, in Spagna, insieme alla moglie Francesca e alla figlia Teresa.