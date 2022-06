Speciale #atupertu: su Radio Italia TV le interviste ai protagonisti di #rilive

Questa sera, sabato 18 giugno, arriva su Radio Italia TV lo Speciale #atupertu dedicato a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2022. In prima serata, a partire dalle ore 21.00, va in onda la raccolta delle interviste realizzate dalla nostra redazione, in Piazza Duomo a Milano, ai protagonisti del grande evento che lo scorso 21 maggio ha celebrato i 40 anni di Radio Italia solomusicaitaliana.