“L’inferno” di Laura Pausini che deve disfare le valigie dopo un tour mondiale

Del resto, Laura è reduce da un vero e proprio giro per il globo, che si è chiuso una settimana fa col concerto di New York. In mezzo ai vari ringraziamenti di Laura, ce n’è uno speciale per i suoi fan: “Grazie a VOI che da 30 anni ci siete e vi fate sentire. Fedeli come un popolo di persone che davanti a tutto mettono l’amore. Coi tempi che viviamo non mi aspettavo che foste ancora di più rispetto a 5 anni fa… che botta di adrenalina! Avevo bisogno di cadere nelle vostre braccia, ne avevo davvero tanto bisogno”, ha scritto l’artista sulle sue seguitissime pagine social.