“Fammi morire”: la nuova canzone di Olly, la giovane promessa che sogna Sanremo

Non è solo questo, però, il branoa scegliere il promettente cantautore per la: Olly è infatti uno degli 8 artisti che ha superato le clicca qui per scoprire gli altri). Alla Commissione musicale Rai, ha presentato un altro pezzo intitolato “”, lo stesso che ilpresenterà nella serata in programma al Teatro del Casinò di Sanremo: l’obiettivo è arrivare, su un totale di 12 finalisti, per coronaree prendere parte alladel Festival, da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023.