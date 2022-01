La penna di Gué nel nuovo album dimostra come il suo talento sia Too Old to Die Young, per citare il titolo dell'ultima traccia del disco. Ogni brano è un mondo a sé, anzi, spesso un universo parallelo che di mondi ne contiene più d'uno, e che sfida l'ascoltatore a scoprirli tutti, come in un rompicapo in cui suoni, riferimenti e citazioni si incastrano per creare risultati inaspettati. Come sempre, chi vorrà fermarsi alla superficie apprezzerà l'immediatezza e l'istintività di GVESVS, il suo sound costantemente all'avanguardia, le travolgenti punchline; chi invece vorrà andare più in profondità resterà sbalordito dalla complessità delle sue liriche, dalla ricchezza dei suoi riferimenti culturali, dalla ricercatezza della sua palette sonora.