Un ritorno in grande stile e un lancio mondiale per EROS RAMAZZOTTI che, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, ha pubblicato il nuovo progetto BATTITO INFINITO, presentato attraverso 10 anteprime speciali sui palcoscenici più prestigiosi e con un tour di oltre 70 show in tutto il mondo.

Il nuovo album è il manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore dei record che in oltre 35 anni di carriera conta 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo.

Il secondo singolo estratto da BATTITO INFINITO, "SONO" unisce la caldissima voce di Alejandro Sanz all’inconfondibile timbro di Eros Ramazzotti, per un invito a credere nei propri sogni senza farsi abbattere o condizionare dai cambiamenti e dagli alti e bassi che la vita ci presenta. A volte basta poco per risollevarsi dai momenti di difficoltà: gli amici di sempre e il potere dei ricordi possono aiutarci a ritrovare noi stessi, "sono quello che sono / la mia anima, nuova musica, ma gli amici di sempre".