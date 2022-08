Ukrainian Day: l’8 settembre a Venezia 79 una giornata dedicata all’Ucraina

Gli appuntamenti dell’Ukrainian Day avranno luogo dalle 10.00 alle 13.00 allo Spazio Incontri del Venice Production Bridge (Hotel Excelsior, Lido di Venezia): Fra le 10.00 e le 11.00 avrà luogo un panel che verterà su argomenti come la cooperazione fra Ucraina e Italia, la difficile situazione nella quale versa oggi l’industria cinematografica ucraina, la situazione delle coproduzioni, il ruolo degli autori e dei cineasti, la varietà dell’industria audiovisiva ucraina e il futuro della cinematografica ucraina. Dopo i saluti e l’introduzione del Presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e del Direttore della Mostra, Alberto Barbera, parteciperanno: l’Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk; la responsabile del National Cinema Institution dell’Ucraina, Marina Kuderchuk; il regista del film “Luxembourg Luxembourg”, in concorso in Orizzonti alla 79esima Mostra, Antonio Lukich; il regista del film “Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, fuori concorso alla Mostra, Evgeny Afineevsky; l’artista che rappresenta il Padiglione dell’Ucraina alla 59esima Biennale Arte, Pavlo Makov; il curatore del Padiglione dell’Ucraina alla 59esima Biennale Arte, Boris Filonenko; la rappresentante del Cinematography Council dell’Ucraina, Polina Tolmacheva; l’Addetta Culturale dell’Ucraina, l’attrice e regista Daria Tregubova; il produttore e responsabile di organizzazioni umanitarie Andriy Nogin. Il moderatore sarà Volodymyr Ostapchuk.