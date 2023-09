La cerimonia di premiazione dell'80esima Mostra del Cinema di Venezia

20.15 Matteo Garrone, con in mano il premio per la miglior regia per Io capitano, si complimenta con i due giovani attori, Seydou e Moussa. "Sono riusciti a dare tridimensionalità, umanità e spiritualità ai personaggi che abbiamo scritto". Al fianco del regista c'è Mamadou che ha ispirato la pellicola. Lui dedica il premio alle persone "che non sono potute arrivare a Lampedusa".