The Son, il film di Florian Zeller, in concorso a Venezia 79, è dedicato a Gabriel, il figlio del regista. A dirlo è lo stesso Zeller, ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana, radio ufficiale della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. “Ho scritto questo film come atto d’amore per lui, cercando di essere il più onesto possibile”, ha detto.