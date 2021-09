Claudio Santamaria a Radio Italia: “Anche io sono stato un emarginato”

(Claudio Santamaria) “Interpreto un uomo-lupo, pieno di peli, molto forte, che si esibisce in un circo in cui tutto è permesso e in cui la sua diversità può essere usata per mangiare. Quando questo circo viene bombardato, all’inizio del film, lui e gli altri perdono la loro casa. E quindi, inizia una disperata ricerca di una nuova casa in un periodo – Roma, 1943, occupazione nazista – discriminatorio. Fulvio, l’uomo-lupo, si ritroverà a fare i conti con la propria diversità, l’egoismo di salvare sé stesso, piuttosto che mettersi in gioco per aiutare gli altri e diventare un eroe”.