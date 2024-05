Biennale Cinema: Isabelle Huppert presiede la Giuria Internazionale del Concorso

L’interprete francese e i membri della Giuria internazionale (che devono ancora essere definiti) assegneranno ai film in concorso nella categoria principale i seguenti premi: Leone d'oro per il miglior film; Leone d'argento - Gran Premio della Giuria; Leone d'argento - Premio per la migliore regia; Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile; Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile; Premio per la migliore sceneggiatura; Premio Speciale della Giuria; Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.