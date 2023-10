Il Nastro Rosa di Airc per sostenere la ricerca contro il cancro al seno

Per l’occasione, Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive, obiettivo a cui ci si avvicina sempre di più ma che purtroppo non è ancora stato raggiunto. I progressi della ricerca per la prevenzione e la cura del cancro al seno infatti hanno portato all’88% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, ma rimane ancora un 12% che si deve azzerare. Per ricordare la necessità di raggiungere questo traguardo importante, quest’anno Fondazione AIRC ha voluto rappresentare il Nastro rosa incompleto, proprio come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto.