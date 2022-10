30 anni di Nastro Rosa: al via la campagna contro il tumore al seno

La 30esima edizione della campagna per sensibilizzare sull’importanza di combattere il cancro al seno ha preso il via il 28 settembre: il Maschio Angioino di Napoli si è illuminato di rosa, lo stesso colore del nastro simbolo della campagna, promossa da The Estée Lauder Companies e che vede la Fondazione AIRC come partner ufficiale in Italia, con Roberta Capua come madrina.