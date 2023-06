“Ho lasciato Roncocesi che avevo quasi 12 anni, è un posto di grande dolcezza. I vecchi avevano un modo sarcastico di dire le cose in dialetto. Manco da parecchio, non ho perso il mio sarcasmo. Anzi l’ho accentuato. Quando vengo qua i ricordi…”, ha raccontato in un raro momento di chiacchiere. Per lui parlano le canzoni, schiette e sfrontate come “Vedo Nero”.