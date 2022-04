Zucchero ha riacceso l'Arena di Verona, tornata a capienza piena

Zucchero si è esibito all'Arena di Verona. È stato il primo grande evento a capienza piena: non succedeva dall’estate del 2019. Per le 14 date di Sugar, che continueranno fino all'11 maggio, sono rimasti pochissimi biglietti. Sul palco, insieme all'artista c'è una super band internazionale. Zucchero propone una speciale versione dal vivo di alcuni suoi brani, tra cui i suoi più grandi successi, in una delle cornici più belle al mondo: tra le canzoni in scaletta, ci sono “Ci si arrende”, “Dune mosse” e “Diamante”.