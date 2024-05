Zucchero: dai primi concerti a Londra, a quella cena con Miles Davis...

All’etero ci sono tanti italiani, ma soprattutto stranieri e tu canti quasi tutto il tempo in italiano…

“Senza una donna” è in inglese, per il resto canto in italiano: è una scelta che ho fatto anni fa. Prima cercavo di mescolare un po’ italiano e un po’ inglese, perché mi dicevano che se non avessi fatto così non avrei mai avuto mercato fuori dall’Italia. Poi quando ho incontrato Miles Davis, una sera a cena mi disse: “Tu devi cantare in italiano, perché almeno sei originale. Fai un genere che non è tipicamente italiano: se lo fai in inglese c’è altra gente che fa questa musica, mentre se lo fai in italiano la tua musica ha un erotismo unico”. Io ci ho riflettuto e ho detto “Proviamo!” e ho cominciato a cantare tutto in italiano e ho visto che la reazione del pubblico era sempre forte. Poi canto in italiano perché la musica parla: anche se non capiscono tutte le parole, capiscono il senso grazie alla musica. È come quando ero piccolo e sentivo i Beatles o i Rolling Stones: non capivo una parola ma mi piacevano tanto. Un episodio: eravamo in una villa a Los Angeles in cui stavamo facendo la pre-produzione di “Shake” e c’era una coppia, marito e moglie, che ci faceva da mangiare e lui mi disse “Ce l’hai un tuo disco? Così capisco chi sei” e io gli regalai “The Best of Zucchero Sugar Fornaciari's Greatest Hits”. Il giorno dopo mi disse “Mi è piaciuta molto “Diamante, mi ha commosso, perché mi ha ricordato mia nonna”: lui non sapeva l’italiano, ma sentendo la musica gli aveva ricordato sua nonna ed effettivamente avevo scritto “Diamante” per mia nonna.