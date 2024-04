Andrea Bocelli: da Tiziano Ferro a Laura Pausini, gli ospiti dei suoi concerti

"Andrea Bocelli 30 - The celebration" si preannuncia quindi ricchissimo di emozioni e degno di un artista che vanta quasi 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, concerti sold out nelle grandi arene, live streaming da record, premi prestigiosi, tra cui un Golden Globe, una stella sulla Hollywood Walk of Fame e la partecipazione a eventi di importanza globale come i Giochi Olimpici e la Coppa del Mondo.