Zampaglione instancabile: per un album finito, c’è un nuovo film che inizia

“Mi sento completamente felice”, ha scritto lui dando le nuove notizie ai fan. “Sto ascoltando i mix del nuovo disco che sono strepitosi e quindi... Album finito e pieno di luce!!!”, ha aggiunto preannunciando così l’arrivo di un nuovo progetto dei Tiromancino, dopo “Fino a qui” del 2018. Le novità però non finiscono qui: “Come se non bastasse”, continua Zampaglione su Instagram, “ho stampato la prima copia cartacea della sceneggiatura che ho scritto per il mio nuovo film... nerissimo”.