Yuman: “Sanremo? Come atterrare col paracadute tra i grandi della musica”

Sei soddisfatto dell'esibizione della serata cover con la pianista Rita Marcotulli in "My Way" di Frank Sinatra?

Si può sempre fare di più, punto al massimo, al perfezionismo maniacale, non sono mai contento. "My Way", uno dei miei brani preferiti, è un pezzo che spaventa tanti, Rita Marcotulli è pazzesca: volevamo un tocco più soul, non sapevamo che avrebbe accettato e invece è andata bene. Ha suonato con dei grandi della musica, fanno paura solo a nominarli