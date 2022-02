Yuan è nato nel 1995 da padre capoverdiano e mamma romana. Ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi nella Capitale, quando non aveva ancora 18 anni, e nel 2015 si è spostato a Londra e Berlino per continuare il suo percorso artistico e respirare ‘aria internazionale di queste due città. Nel 2015 è tornato a Roma, dove ha dato il via alla sua carriera discografica fino ad approdare al Festival di Sanremo 2022.