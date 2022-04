World Tour Première: Eros Ramazzotti torna live da settembre

A partire dal prossimo settembre Eros Ramazzotti darà il via a un nuovo capitolo della sua vita artistica e musicale con dieci concerti in cinque location incredibili. Gli appuntamenti della sua World Tour Première si svolgeranno infatti in cinque fra le più prestigiose arene del mondo e inaugureranno il nuovo viaggio discografico dell’artista. Radio Italia solomusicaitaliana sarà al fianco di Eros in questa avventura, in veste di radio ufficiale.