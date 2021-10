Wallah è il nuovo singolo di Ghali. Uscirà il 29 ottobre

Nel giorno di rilascio della canzone verrà pubblicato su YouTube il video ufficiale. La clip è stata girata da Moncef Henaien della casa di produzione Noon, una realtà internazionale per la quale collaborano registi tunisini emergenti. Vedremo Ghali entrare in una cabina telefonica per rispondere al metaforico richiamo delle proprie origini e per, poi, teletrasportarsi in Tunisia. L’artista ha effettivamente visitato questo Paese con il suo staff.