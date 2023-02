Venditti, fra dietro le quinte divertenti con De Gregori e nuovo profilo su TikTok

I due artisti hanno cantato, in una versione banjo e voce, Dolce signora che bruci, il singolo contenuto in Theorius Campus, il primo e unico album in studio che hanno registrato ai tempi in cui formavano il duo Theorius Campus. “Rifacciamola”, ha detto a un certo punto De Gregori. “Non se po’ rifa’”, ha risposto Venditti (in romano)“Tranquilli lo taglio”, ha aggiunto la collaboratrice che li stava riprendendo. Il filmato, poi, non è stato modificato per la gioia dei fan che apprezzano questi momenti… veri.