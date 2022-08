Venditti e De Gregori in tour, che successo: nuove date in vista dei teatri

Noi di Radio Italia solomusicaitaliana siamo la Radio Ufficiale dei concerti di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. I biglietti per la data di Napoli sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di oggi, lunedì 8 agosto 2022. Restano validi per la data del 7 novembre al Teatro Metropolitan di Catania i biglietti acquistati inizialmente per la data del 9 novembre.