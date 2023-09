Venditti e De Gregori: il racconto del loro ritorno in concerto all'Arena di Verona

Ieri sera, grazie alla loro schiettezza e spontaneità, hanno regalato al pubblico anche momenti divertenti. Ad esempio, prima di cantare La Donna Cannone, la sua "unica hit" (così l'ha definita lui), De Gregori si è avvicinato al pianista Carlo Gaudiello e lo ha bacchettato in tono scherzoso. A microfono acceso, ma in modo estremamente rispettoso, gli ha fatto notare che, fino a quel momento, stava schiacciando troppo i tasti del piano e, invece, doveva accarezzarli. De Gregori voleva che l'esecuzione del brano fosse perfetto. "È una canzone che amo. È la migliore che ho scritto", ha infatti spiegato. "È quella che mi fa arrivare una botta dalla SIAE", ha poi aggiunto in modo scherzoso. Venditti, senza tanti giri di parole, invece, ha ordinato ai fan di alzarsi per godersi al meglio In questo mondo di ladri. "Stand up!", ha detto in tono piuttosto perentorio.