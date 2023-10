Vediamo più concerti rispetto a prima della pandemia: dati e classifiche del 2022

In generale, l’ultimo report divulgato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori parla di 54,6mila concerti in tutto l’anno (il 110% in più rispetto 2021 e il 42,5% in più rispetto al 2019), per un totale 24,3 milioni di spettatori raccolti: a trainare questo dato sono i live di musica pop, rock e leggera, oltre 31mila in Italia nel 2022, che raccolgono quasi 20,9 milioni di spettatori: se non sorprende che il pubblico sia cresciuto del 574% rispetto al 2021, quando la ripresa degli eventi era ancora lenta, fa più clamore il +66% rispetto all'ultimo anno pre-Covid.