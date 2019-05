Vasco Rossi e la sua band sul poster di Avengers: Endgame, in vista del tour Vasco Non Stop Live 2019 a San Siro e a Cagliari: ecco la foto dei The Avengers del rock. L'artista prova le canzoni della scaletta con il gruppo e si allena per il nuovo concerto: 3 ore, con tanti brani che non suonava da tempo.

Vasco ha messo questa locandina del film Avengers: Endgame su Instagram: i volti dei super eroi sono quelli del rocker e dei suoi musicisti: Vince Pastano, Beatrice Antolini, Alberto “il lupo” Rocchetti, Stef Burns, Frank Nemola, Matt Laug, Claudio “il gallo” Golinelli e Andrea Torresani.

Vasco Rossi e la sua band stanno provando le canzoni e la scaletta a Castellaneta Marina (Taranto): “Aggiorna... menti! Sul fronte delle prove… È arrivata la 'guest star' il Gallo! Siamo al Kom...pleto… CSDB! Ci siamo di brutto”, annuncia il Komandante.

In un'intervista al Messaggero Veneto, il rocker di Zocca ha confermato che il nuovo concerto sarà potente e punk rock, con circa 3 ore di musica consecutive e con tante canzoni che non suonava da tempo. Lo show inizierà con Ti taglio la gola, che mancava dal 1985, e in particolare con le parole del testo “La disperazione è già qui / C’è solo un modo / che io conosco / La disperazione la soffochi con me / Con me...”.

In scaletta ci saranno alcune chicche degli anni 80 rivisitate come Portatemi Dio e Mi si escludeva, un brano del 1985 ancora attualissimo pensando al tema dell'integrazione. Oltre alle prove con il gruppo, Vasco Rossi continua anche i suoi allenamenti sul mare lungo la spiaggia pugliese.

Radio Italia è Radio Ufficiale del tour Vasco Non Stop Live 2019, in programma a giugno a San Siro a Milano e a Cagliari Fiera.