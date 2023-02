Vasco Rossi: Vita spericolata, oggi da 40 anni

“40 anni fa”, racconta Vasco Rossi, “Il 3 febbraio del 1983 per la prima volta in assoluto, cantavo la mia Vita spericolata. Ci pensavo mentre andavo su oggi per i sentieri di Los Angeles… Vita Spericolata è la canzone che descrive perfettamente la vita che ho avuto. Di quelle che non dormi mai, maleducata e alla faccia di tutti, bellissima, piena di avventure… piena di guai. Ce l’ho avuta ‘che non è mai tardi’, che non si sa mai. È la mia vita esattamente come è stata. L’ho descritta con una di quelle canzoni che arrivano e sono profetiche. Io a quel tempo, quando l’ho scritta, pensavo di esagerare… nel metterci quel sogno da film… E invece vedi… è stata la mia… ed è work in progress”.