Continua il conto alla rovescia verso il nuovo album di Vasco Rossi, “Siamo qui”: ora manca solo un mese esatto. In vista della pubblicazione, fissata proprio per il 12 novembre, il rocker regala ai fan un video con i “momenti creativi” vissuti durante la realizzazione del progetto. Nell'attesa, tra pochissimi giorni, il Blasco sarà anche ospite di Radio Italia solomusicaitaliana per un'imperdibile intervista in diretta.