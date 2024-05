Vasco Rossi, tifoso speciale per Angelina Mango all'Eurovision Song Contest

Per il suo primo Eurovision Song Contest della carriera, Angelina Mango può contare su un tifoso d'eccezione: Vasco Rossi. Poche ore prima dell'esordio della cantante sul palco della Malmö Arena, il rocker di Zocca ha affidato ai social un messaggio d'incoraggiamento per lei. “Forza Angelina”, ha scritto Vasco, riprendendo il video in cui Angelina Mango canta in pullman la versione spagnola de “La Noia”.