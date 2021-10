Vasco Rossi: “Siamo qui pieni di guai... e più cattivi per la pandemia”

Manca meno di un mese all'uscita del nuovo album “Siamo qui”, il 12 novembre, anzi il 12.11.21, data palindroma e scaramantica. Che cosa dobbiamo aspettarci?

Non so chi ha pensato alla data palindroma, però magari porta bene! L'album è la conclusione di un discorso cominciato con la canzone “La verità” dove mi sono divertito a parlare dei luoghi comuni sulla verità: tutti ce l'hanno in tasca, spesso si confonde la verità con le opinioni, mi sono divertito molto a giocarci. Poi in “Se ti potessi dire” mi sono voluto confessare con l'immagine de “l'inferno della mente” che esiste veramente, mentre l'Inferno e il Paradiso non credo. Io frequento spesso l'inferno della mente, ho messo anche a rischio la mia vita per passarci attraverso, tutte le mie canzoni nascono da quel mio mondo onirico. Poi è arrivata “Una canzone d'amore buttata via”: mi sembrava un'idea divertente, anche se il vero concetto è “non lasciarmi andar via”; se si vuole continuare una storia con una persona bisogna anche chiudere un occhio o tutti e due, mentre a vent'anni si fa fatica a capire questa cosa, crescendo si capisce che esistono le debolezze e le fragilità, nel testo parlo di “una sola bugia” mentre nella realtà chissà quante se ne dicono. Infine ecco “Siamo qui, pieni di guai, a nascondere quello che sei dentro quello che hai”: l'essere è quello che conta, non l'avere; dovevamo sviluppare quell'aspetto per avere meno guai, questa è una canzone d'amore per la condizione umana così in balia di tutto. Spesso facciamo cose per un istinto, una reazione a qualcosa che capita: più che agire, reagiamo. Ho trovato nei filosofi cose che pensavo anch'io, dette molto meglio, ho smesso di scrivere perché ho iniziato a leggere... Più si legge meno si scrive: per me perlomeno è così. Se sapessimo sempre cosa accadrà, forse non faremmo niente, ma in fondo “Ti basta piangere oppure ridere”, come dico nel pezzo. Io scrivo le frasi delle canzoni ma poi le capisco dopo. Siamo gettati nel mondo, completamente dipendenti da tutto fin dalla nascita: cerchi di soddisfare le aspettative dei genitori, della famiglia, degli amici, del mondo... tutto questo perché chiediamo amore: quando qualcuno ti ama, la tua vita acquista un senso. L'amore è la cosa più importante: dà senso a tutto, adesso ho capito che forse il senso è lì, dopo aver cantato “Voglio trovare un senso a questa vita anche se questa vita un senso non ce l'ha”