Vasco Rossi, “Siamo qui” è anche un singolo con un video girato nelle Murge

L’attesa per vedere Vasco Rossi dal vivo è come al solito altissima. In un weekend, per il suo concerto del 20 maggio a Trento, sono stati venduti oltre 60 mila biglietti. L’evento anticipa il suo tour del 2022, già tutto sold out. Intanto proseguono gli spoiler dopo l’annuncio del titolo del nuovo album di Vasco, che si chiamerà “Siamo qui”.