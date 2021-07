Vasco Rossi ricorda il papà Carlino che avrebbe compiuto 98 anni

Vasco Rossi ha postato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero e ha raccontato che il padre era una persona di poche parole e che portava dentro indelebili i segni della prigionia in Germania, ma non ne parlava in casa. Il rocker ha aggiunto: “La mia famiglia era modesta, si faceva anche fatica a finire il mese, ma a me non è mancato mai niente, mi bastava l'amore che respiravo nell'aria”.