Gli Anni ‘10 vedono Vasco primo in classifica con un album per due volte: la prima nel 2011 con “Vivere o niente” e la seconda nel 2014 con “Sono innocente”. Ovviamente non si può non parlare del record mondiale di Modena Park, centrato nel 2017 con il maggior numero di biglietti staccati (220mila) per il live a pagamento di un unico artista.