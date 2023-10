Vasco Rossi live negli stadi nel 2024: ecco le date!

Il nuovo tour è di fatto una continuazione dello straordinario successo portato in scena la scorsa estate da Vasco, sempre insieme a noi di Radio Italia solomusicaitaliana. I numeri parlano di oltre 450mila spettatori raccolti in 11 date, tutte sold out, in 5 città italiane diverse. C’è da scommettere che i posti per le nuove date andranno a ruba in fretta anche stavolta: i biglietti per il “Vasco Live 2024” saranno disponibili dalle 12.00 di mercoledì 4 ottobre per il Blasco Fan Club, dalle 12.00 di giovedì 5 per gli utenti iscritti a “My Live Nation” e dalle 12.00 di venerdì 6 per tutti, attraverso i canali di vendita autorizzati.