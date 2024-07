Vasco Rossi, live 2025: polverizzati oltre 400mila biglietti in poche ore

Vasco Rossi chiama e il “popolo del Blasco” risponde: a poche ore dall'apertura delle vendite generali di "VASCO LIVE DUEMILAVENTICINQUE. Lo spettacolo che non avrà mai fine", i biglietti acquistati sono già oltre 400.000. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla fine del trionfale tour estivo che ha coinvolto 600.000 persone in 13 date tutte sold out.