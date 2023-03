Vasco Rossi in tour negli stadi: l’anteprima è a Rimini il 2 giugno

Con questo concerto, Vasco Rossi darà il via al suo viaggio musicale in giro per gli stadi d’Italia. Partirà per la prima volta da casa, dal Dall’ara di Bologna, per poi proseguire verso sud: l’Olimpico di Roma, il Renzo Barbera di Palermo (dove non veniva concesso un evento da oltre 25 anni) e l’Arechi di Salerno.