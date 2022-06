Vasco Rossi in concerto a Messina: 4 motivi per cui lui ama la Sicilia

2. TAORMINA. Nel 2001, in un giorno off dal Festivalbar, Vasco Rossi si innamorava di tutto, per dirla alla Fabrizio De André: “A Taormina nel 2001 Salvetti mi invitò al Festivalbar, mentre ero in tour, e io ci andai, tra una data e l'altra… quel giorno ero off… Era il periodo di ‘Siamo Soli’. Che casino pazzesco… quanta bella gente… Mi innamoravo ogni cinque minuti e non volevo più andar via. Fu quasi impossibile abbandonare Taormina nel bel mezzo della festa”.