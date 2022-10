Vasco Rossi: il video di “Patto con riscatto” e il trailer del live al Circo Massimo

Tra queste, non manca quella speciale al Circo Massimo di Roma, pronta a diventare anche un film tra pochi giorni: in anteprima per tre giornate esclusive, dal 14 al 16 novembre, arriverà nei cinema italiani “Vasco Live Roma Circo Massimo”, sempre con la regia del fidato Pepsy Romanoff. Il concerto, girato proprio durante i due live nella Capitale, punta a far rivivere le emozioni di quelle due notti in cui “il popolo dei 140.000 ha scatenato l'inferno”: qui sotto, trovate il trailer, condiviso in concomitanza con la partenza della prevendita dei biglietti poche ore fa. Il film, poi, arriverà anche sotto forma di DVD e Blu-Ray.