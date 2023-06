Vasco Rossi, il saluto a Bologna è un arrivederci: “Tanto io qui torno sempre”

In questi quattro concerti, tutti sold out come il resto del tour, Vasco ha regalato emozioni fortissime a tutto il suo pubblico. Ma per qualcuno in particolare, la serata di ieri è stata ancor più speciale. Chiara Alba, giovanissima fan, ha rinnovato l'abbonamento al Blasco Fan Club, vincendo la possibilità di incontrare Vasco a fine concerto. La sua gioia è stata incontenibile.