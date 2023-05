Vasco Rossi: il ricordo per la Festa della Mamma e le prove del tour con “sorpresa”

“Buona festa della mamma!”, è l’augurio con cui Vasco, immortalato nella foto in alto da Gianluca Simoni, apre subito il suo ultimo post. Il messaggio accompagna un vecchio video in cui la madre Novella racconta di come lui, da bambino, andasse a fare “la lotta” con ragazzi anche più grandi di lui, provando poi a giustificarsi in qualche modo davanti ai rimproveri dei genitori: “Mia mamma da piccolo mi diceva che non voleva le bugie. Oggi dovessi racchiudermi in un aggettivo, non avrei dubbi: vero”, aggiunge oggi il Blasco, esattamente 33 anni dopo l’uscita del suo album dal vivo “Fronte del palco”.