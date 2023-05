Vasco Rossi: il Diario di Bordo delle prove per il suo tour negli stadi

Dopo il soundcheck per gli iscritti del Blasco Fanclub e la Data Zero dell’1 e 2 giugno a Rimini, la partenza del tour sarà “a casa” il 6 giugno a Bologna dove Vasco manca dal 2015. Al Dall’Ara sono in programma altre tre date il 7, l’11 e il 12 giugno. Successivamente il rocker si esibirà in un doppio live all’Olimpico di Roma (16-17 giugno), per poi volare a Palermo dove si esibirà dal vivo al Renzo Barbera a 25 anni di distanza dall’ultima volta. Erano 15 invece gli anni di assenza dall’Arechi di Salerno.