Vasco Rossi, il ct del rock, convoca la band per il tour

Come d’abitudine, quando deve preparare il tour, il rocker scalda i motori a Castellaneta Marina, in Puglia. Anche stavolta non sarà diverso, come ha raccontato in un’intervista a “TV Sorrisi e Canzoni”. “Lì mi posso allenare nel verde, non ci si distrae. E poi prove, prove e prove”, ha dichiarato Vasco Rossi che ha anche confidato qualcosa sulla scaletta. Nei prossimi live suonerà le canzoni dell’ultimo album “Siamo qui”, ma anche delle chicche dei primissimi dischi che non fa dal vivo da tantissimo tempo.