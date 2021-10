Vasco Rossi: il 15 ottobre esce il nuovo singolo “Siamo qui”

“Siamo qui” sarà accompagnato da un video girato questa estate in Puglia, in località Spinazzola nelle Murge, per la regia di Pepsy Romanoff. “Siamo qui, pieni di guai”: è la piccola anticipazione che Vasco Rossi ha dato ai fan del brano. Una speciale versione acustica del brano è inclusa nel doppio LP e nel box super deluxe.