Vasco Rossi, i 45 anni dei primi brani e il ritorno in digitale di “Jenny è pazza”

Le prossime settimane porteranno ancora il rocker negli stadi di Messina, Bari, Ancona e Torino, dove è in programma la grande chiusura. Tutte le date del tour sono sold out, per un totale di oltre 676mila biglietti venduti: nel corso dei concerti, non mancano i più grandi successi della lunga carriera di Vasco, ma anche i pezzi più recenti come l’ultimo singolo appena lanciato, “L’Amore L’Amore”, quarto estratto dal disco “Siamo Qui”.