Vasco Rossi, gli auguri alla mamma Novella: “Senza te, non sarei quello che sono”

Il compleanno della madre Novella si inserisce in un periodo di grande impegno per Vasco Rossi. Nelle ultime settimane, infatti, il rocker ha scritto il brano “Libera e se mi va” di Denise Faro, in rotazione sulle nostre frequenze, seguendo attentamente anche la sua produzione. Inoltre, tra un allenamento e l'altro, il Blasco è occupato da tempo in studio di registrazione per preparare il Vasco Live 2024, i prossimi concerti negli stadi insieme a noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: dopo i primi spoiler della scaletta, Vasco ha documentato gli ultimissimi progressi, con le registrazioni in studio di alcuni strumenti.