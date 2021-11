Vasco Rossi, esce “Siamo qui”. Radio Italia suona la sua musica allo stadio

Vasco lo presenta come un album “Classic Rock”, spontaneo, diretto, divertito e divertente: “Un disco in direzione ostinata e contraria, come direbbe de Andrè, rispetto alle tendenze in voga”. Il disco, realizzato insieme ad autori come Tullio Ferro, Roberto Casini e Gaetano Curreri, è arrangiato da Celso Valli e Vince Pàstano; c’è anche un po’ di Guido Elmi nella musica del brano rock “Tu ce l’hai con me”, che lo storico produttore di Vasco Rossi aveva cominciato a scrivere con lo stesso Pàstano.