Vasco Rossi e tanti altri omaggiano Lucio Dalla

Per Ramazzotti, Lucio sarà eterno; per Bersani era un aiuto prezioso. Nei momenti di “maggior smarrimento” le parole del cantautore bolognese sapevano “costruire orizzonti immediati e porti di conforto in cui approdare”. “Mai come oggi, in questi giorni di puro terrore universale, mi avrebbero potuto essere così d’aiuto. Manchi tanto davvero, Amico mio”, ha concluso Bersani.