Vasco Rossi e l’impresa di Goggia: “È tutto un equilibrio sopra la Sofia”

La sciatrice bergamasca ha rivissuto così tutti quei momenti: “Ci siamo guardati negli occhi prima di entrare in sala operatoria e, annuendo tutti insieme, ci siamo implicitamente convinti che gli sforzi di ciascuno non sarebbero stati invano; c’era troppa determinazione nell’aria. Mancano due minuti alla partenza, Jhonny mi cinge da dietro e mi sussurra nell’orecchio che questa è casa mia, e che casa mia ha bisogno dei miei piedi. Non dimenticarti cosa hai dietro il casco, dice Babi indicando la skyline di Bergamo. No, non lo dimentico. Guardo fuori dal cancelletto; penso che sono bella, che vivo la mia passione e che oggi non c’è nessuna ragazza più felice di me nel voler correre questa discesa. La mia ventesima vittoria in Coppa del Mondo. Grazie a tutti”.