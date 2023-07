Vasco Rossi e il gran finale del tour negli stadi: “Il vero miracolo sono le canzoni”

È un grande piacere. Significa essere sempre molto concentrati. Io mi preparo tutto l’anno per fare il tour. Mi preparo fisicamente. È per quello che faccio 2 ore e mezza. Mangio in modo sano e poi mi diverto come un matto. Stare sul palco è la cosa più importante: è lì che mi esprimo, è lì che la canzone ha senso, è lì che viene condivisa. È il momento più bello. I momenti più belli sono quando scrivi una canzone e quando poi la fai dal vivo.